Wilder: No creo que Joshua quiera pelear conmigo

El campeón de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, habla sobre su homólogo de la AMB / FIB Anthony Joshua:

“Lo quiero tan mal como todos los demás lo quieren”, si dependiera de mí, hubiéramos estado peleando hace dos años. He estado llamando a este hombre. Cuando lo alentaron y dijeron que era él, dijeron que él era eso.

“Soy el tipo de persona que me hace feliz por otras personas. Conmigo, mi felicidad y yo teniendo éxito, eso depende de mí. No depende de nadie más. Entonces, cuando veo a otras personas haciendo grandes cosas, cuando veo cosas buenas que llegan a otras personas, me siento feliz por otras personas. Es difícil para las personas sentirse felices por otras personas porque las cosas no suceden para ellos, pero yo no soy así porque sé que mis bendiciones seguramente vendrán. Todo lo que tengo que hacer es seguir trabajando.