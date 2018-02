JoJo Diaz 126 vs. Victor Terrazas 125.8

(NABF & NABO featherweight titles)

Vergil Ortiz 139.8 vs. Jesus Alvarez 145.2

Chimpa Gonzalez 134.8 vs. Rey Perez 134.2

Genaro Gamez 139.8 vs. Miguel Mendoza 137

Hector Tanajara 129.8 vs. Eduardo Rivera 130

Manny Robles 125.8 vs. Martin Cardona 126

Venue: Fantasy Springs Resort, Indio, California

Promoter: Golden Boy

TV: ESPN2