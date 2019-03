Kendo Castaneda 140 vs. Rudy Bernardo 140

Xavier Wilson 134.6 vs. John Arellano 138.4

Joseph Rodriguez 138.4 vs. Darryl Hayes 134

Henry Arredondo 127.6 vs. Jahaziel Vazquez 127.2

Raymond Guajardo 151.4 vs. Leonardo Mendez 149.5

Juan Rodriguez 148 vs. Jerrico Walton 149

Alexis Camacho 158.8 vs. Rich Graham 160.4

Venue: Cowboy Dance Hall, San Antonio, Texas

Promoter: Roy Jones Jr (RJJ)/Leija*Battah

Live Stream: UFC Fight Pass