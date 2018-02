By Kurt Wolfheimer

Hank Lundy 135.5 vs. DeMarcus Corley 134

Derrick Webster 167 vs. Francisco Cordero 169.1

(WBC International super featherweight title)

Nydia Feliciano 129.6 vs. Alicia Baumgardner 129.5

Jeremy Cuevas 134.6 vs. Mike Fowler 133.4

Hasim Rahman Jr. 232 vs. Ronny Hale 261.7

Dillon Kasprzak 155.8 vs. Michael Crain 153.8

Promoter: Hard Hitting Promotions

Venue 2300 Arena