Samuel Teah 140.8 lbs vs. Dieumerci Nzau 139.7

Brandon Robinson 169.4 vs. Josue Obando 171

Nahir Albright 136.2 vs. Andrew Rodgers 141.5

Victor Medina 117.1 vs. Michael Stoute 118.5

Naheem Parker 138.9 vs. Anthony Carter 139.1

Rashiem Jefferson 125 vs. Nathan Benichou 125.7

LaQuan Evans 154 vs. Anthony Young 150.4

Nafear Charles 135 vs. Joseph Santana 132.3

Ryan Umberger 155 vs. Estevan Payan 155

Venue: 2300 Arena in Philadelphia.

Promoter: RDR Promotions

1st Bell: 7:00 PM

Tickets are $125 VIP with a drink; $75 Ringside and $55 General Admission and can be purchased at 2300arena.com