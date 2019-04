Malik Hawkins 143.4 vs. Andre Byrd 143.9

Branden Pizarro 138.7 vs. Tre’Sean Wiggins 139.8

Gadwin Rosa 129.6 Sulaiman Segwa 128.5

Darmani Rock 275.4 vs. Mike Bissett 217.8

Christian Tapia 130.8 vs. Raul Chirino 135.1

Benjamin Sinakin 172 vs. Patrick Pierre 174.8

Josue Rosa 117.9 vs. Lucky Holt 119.4

Thyler Williams 142.9 vs. Abdiel Padilla 140.8

Venue: The Met Philadelphia

Promoter: Hard Hitting Promotions & Live Nation

1st Bout: 7PM ET