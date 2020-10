Ellison Marquez 126.4 vs. Franco Gutierrez 126.4

Keyvin Lara 117.4 vs. Jordan Escobar 117.6

Winston Guerrero 116.6 vs. Jenn Gonzalez 114.6

Gerardo Zapata 108.2 vs. Natanael Rocha 110

Freddy Espinoza 131.2 vs. Manuel Guzman 131

Nolberto Casco 148.6 vs. Carlos Cruz 148.8

Jose Velasquez 115.2 vs. William Cerrato 114.8

Venue: Gimansio Nicarao, Managua, Nicaragua

Promoter: WRAM Boxing(William Ramirez)/ Nica Boxing Promotions(Pablo Osuna)

Fight will be shown on the Nica Boxing Facebook page