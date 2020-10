Marcel “Man Man” Barlatier 126.9 vs. David “Mosco” Sanchez 126.9

Yunieski Gonzalez 183.4 vs. Guillermo “Memorias” Romero 182.9

Zaid “Colorado” Rejon 126.9 vs. Emmanuel “Venado” Massa 126.9

Axel “Lobo” Talavera 109.1 vs. Adolfo “Tornado” Rosado 109.1

Hafit “Lobo” Talavera 123 vs. Raymundo ” Ray” Bojorquez 123

Ivan “Terrible” Rosado 138.9 vs. Jesus “Gato” Pedro Moo 136.6

Francisco “Pulga” Araujo 109.1 vs. Felipe “Perry” Hernandez 109.1

Venue: GRUPO SIPSE CALLE 60 COL: CENTRO Merida, Mexico

Promoter: Max Boxing Promotions

Max Boxing Promotions will show fight on their Facebook 9pm local