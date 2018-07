Byron Rojas 107.2 Daniel Mendoza 107

Keyvin Lara 119.9 Alexander Taylor 120

Jerson Larios 109 Moises Mojica 109.2

Jerson Larios 108.6 Juan Gonzalez 107.8

Eduin Palacios 174.2 Jose Varela 176

Wiston Gerrero 114.6 Numan Hernandez 114.9

Hilton Tercero 127.2 Hancito Santiag 131

Carlos Carballo 160.2 Wilbert Altamirano 156.8

Ricardo Martinez 111.3 Norian Paredez 111.3

Venue: The Gimnasio Nicarao in Managua, Nicaragua.

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osuna)

Doors open at 3PM and there is no charge for entry into the show, which will also be streamed on the Nica Boxing Facebook page