Ryan Shaw 115.4 vs. Andre Donovan 115.4

Erick Arellano 212.6 vs. Raphael Carolina 223

Vladyslav Sirenko 256.6 vs. Deon Ronnie Hale 307.2

Chiara Dituri 129.4 vs. Cara McLaughlin 125.6

Lindsey Ellis 133.8 vs. Shaniqua Frazier 130

Dijibril Diakite 163.8 vs. Michael Lemelle 168

Venue: Troubadour Nashville

Promoter: Jimmy Adams Promotions

TV: USA Today Network, and USA Today Sports Network; Trillerr.TV (Marc Abrams and Albert Haynesworth on the Call)

1st Bell 7PM CT (8 PM ET)