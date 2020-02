Felix Alvarado 115 vs. David Perez ? (exhibition)

Rene Alvarado 132 vs. Robin Zamora ? (exhibition)

Jerson Ortiz 107.6 vs. Byron Castellon 108.4

Winston Guerrero 118 vs. Jose Cordero 119.2

Ricardo Blandon 118.6 vs. Harvy Calero 118.8

Engel Gomez 116 vs. Hector Herrera 112.9

Wendellin Cruz 118 vs. Eveling Ortega 117.2

Nolberto Casco 152.2 vs. Juan Salmeron 149.6

Haminton Blandon 118.6 vs. Alberto Carranza 121.2

Reyneris Guitierres 106.8 vs. Natanael Rocha 107.4

Venue: Gimnasio Nicarao Managua, Nicaragua

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osunsa)

The event will be streamed on the Nica Boxing Facebook page.