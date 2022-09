By Brad Snyder/The Undercard

Derick Miller 182 vs. Demetrius Banks 185.6

Kara Ro 129 vs. Elizabeth Tuani 127.2

Vernon Webber 211.8 vs. Daniel Haney 255.6

Alfonzo Linares 325.4 vs. Dennis Vance 271.6

Darryl Cunningham 155.8 vs. Andre Byrd 154.4

Luis Quintero 151 vs. Brian Sztykiel 152

Jermarco Holloway 149.9 vs. Kevin Womack 155.2

Garrett Ross 155.4 vs. Mike Johnson 153.8

Nermin Zalic 131.4 vs. Marcello Williams 133.2

Venue: Motor City Casino, Detroit, Michigan

Promoter: Carlos Llnas

Tickets: available at the Soundboard Ticket Office or Ticketmaster.com