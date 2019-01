Aston Palicte 114.8 vs. Jose Martinez 114.6

(WBO jr bantamweight world title eliminator)

Edward Vasquez 125.6 vs. Brandon Cruz 125.8

Dilan Miranda 119 vs. Daniel Constantino 118.8

Jessica Juarez 128 vs. Kailyn Hansen 126.4

Anthony Franco 146.8 vs. David Morales 146

Oscar Torrez 215.8 vs. Ignacio Zambrano 228.8

Venue: Viejas Casino and Resort in Alpine, California

Promoter: RJJ Boxing

TV: UFC Fight Pass