WBSS: Smith-Holzken se ven por primera vez

Los Invictos súper medianos Callum Smith (23-0, 17 KOs) y Nieky Holzken (13-0, 10 KOs) se encontraron por primera vez en una sesión de prensa antes de su semifinal de la Serie Mundial de Boxeo Súper el sábado en la Arena Nürnberger Versicherung en Nuremburg, Alemania.

Nieky Holzken: “Estoy intensificando para encontrarme con uno de los grandes en la división de supermediano. Pero los fanáticos pueden esperar lo inesperado el sábado. Estoy aquí para vencer a Callum Smith “.

Callum Smith: “Holzken parece un buen luchador. Realmente no importa a quién me enfrento el sábado. No estaba contento con mi actuación contra Erik Skoglund en los cuartos de final, pero esta vez haré una declaración. No solo para los fanáticos del boxeo, sino también para George Groves. Quiero hacer un buen espectáculo el sábado “, dijo Smith.