WBC y DEA junto a Atletas Mexicanos por la prevención contra Las Drogas Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel & CONADE Cientos de atletas Mexicanos presentes en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento participaron junto al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau en una exposición lamada “Yo elijo mi futuro” presentado por Rocky Herron, agente activo de la Administración para el Control de Drogas (DEA). El tema de la conferencia se centro en el combate al consumo de drogas explicados por Herron que presento a los deportistas muchas de sus experiencias. “La mayoría de ustedes son la esperanza de México en los Juegos Olímpicos por eso tienen una gran responsabilidad pero en su vida deportiva siempre participen con disciplina y responsabilidad”, dijo Herron El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, el legendario campeon y miembro del Salon de la Fama de Canastota, Humberto ¨Chiquita¨ González y el director del CNAR, Héctor García Antonio, entregaron un cinturón y unos guantes al embajador Landau y a Herron. ¨Es importante este tipo de conferencias para los atletas jóvenes que puedan estar mas conscientes de la prevención o abuso del consumo de Drogas. No solo por su vida deportiva sino como ciudadanos de un país y ejemplos de diferentes generaciones.¨ dijo Sulaiman Crawford y Teofimo listos para el fin de semana en Nueva York Advertisements

