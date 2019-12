Promotor Jacques Deschamps: un portador de la antorcha del boxeo Por Robert Coster En su Convención anual en octubre, el WBC homenajeo al promotor Jacques Deschamps como “el mejor Promotor en el Caribe y América Central”. La empresa promotora de boxeo de Deschamps (Boxe Internationale) fue vital para fomentar las carreras de tres campeones mundiales: Edgar Sosa de México, Anselmo Moreno de Panamá y Nicholas Walters de Jamaica. Boxe Internationale también ha promovido eventos de primer nivel en Haití, Panamá y Jamaica. Walters fue el único Jamaicano en ganar un título mundial en su tierra natal. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, reconoció “la contribución de Jacques Deschamps en el área” y, en particular, mencionó la carrera del ex campeón de peso mosca del CMB, Edgar Sosa, quien hizo diez defensas del título, diciendo que “Jacques Deschamps rescató la carrera de Sosa cuando nadie creía en él”. “ En las décadas de 1970 y 1980, Deschamps guió a los contendientes Jamaicanos Bunny Grant y Richard Clarke. Más recientemente, ha dirigido las carreras de los contendientes de primer nivel mundial Wilky Campfort y Evens Pierre de Haití. Badou Jack: En ocasiones las derrotas te hacen mejor boxeador WBC y DEA junto a Atletas Mexicanos por la prevención contra Las Drogas Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.