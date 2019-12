Crawford y Teofimo listos para el fin de semana en Nueva York El invicto campeón welter de la OMB, Terence Crawford, encabeza la gran cartelera de esta semana. Crawford (35-0, 26 KOs) es un favorito de 25: 1 para derrotar al retador obligatorio “Mean Machine” Egidijus Kavaliauskas (21-0-1, 17 KOs) el sábado en el Madison Square Garden como parte de un ESPN especial -televisado de triple campeonato mundial que comenzará inmediatamente después de la Presentación del Trofeo Heisman 2019 La transmisión también contará con una oportunidad por el título mundial para la sensación invicta de peso ligero Teofimo López (14-0, 11 KOs), quien es un favorito 2: 1 para apoderarse del cinturón de la FIB del campeón mundial Richard Commey (29-2, 24 KOs), más el peso pluma Michael “Mick” Conlan (12-0, 7 KOs) en un partido de venganza contra Vladimir Nikitin (3-0, 0 KOs), quien lo eliminó en una muy controvertida pelea de cuartos de final olímpica en 2016. WBC y DEA junto a Atletas Mexicanos por la prevención contra Las Drogas Danny García vs Ivan Redkach el 25 de enero en el Barclays Center en Brooklyn Advertisements

