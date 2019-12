Danny García vs Ivan Redkach el 25 de enero en el Barclays Center en Brooklyn El ex campeón mundial de dos divisiones Danny García regresará al ring contra Ivan Redkach el 25 de enero en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. La pelea encabezará una transmisión de Showtime. García (35-2, 21 KOs) viene de un KO en el séptimo round sobre Adrián Granados en abril, mientras que Redkach (23-4-1, 18 KOs) viene de un nocaut en el sexto round sobre el ex campeón mundial de dos divisiones Devon Alexander en junio. Crawford y Teofimo listos para el fin de semana en Nueva York Ocampo, Aguilar encabeza evento en la Ensenada, BCN Advertisements

