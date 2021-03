WBC anuncia torneo superfly Después de recibir la opinión de todas las partes involucradas y considerar sus respectivas posiciones, la Junta de Gobernadores del WBC ha votado unánimemente a favor de un Torneo WBC Super Fly, que proporcionará la estructura necesaria para la división de peso supermosca y brindará a los fanáticos del boxeo de todo el mundo una serie de grandes combates próximos. El WBC ha recibido las solicitudes, que son: 1. El campeón mundial de peso súper mosca del WBC, Juan Francisco Estrada, solicitó ser designado boxeador franquicia de la división. 2. El retador obligatorio de la división, Srisaket Sor Rungvisai, ha solicitado pelear por el título mundial del WBC a la luz del hecho de que se hizo a un lado para permitir la reciente revancha entre Estrada y González. Además, existe una demanda pública mundial para la tercera pelea Estrada vs González. Su reciente pelea ya está siendo considerada como la pelea del año hasta ahora, con 2,529 golpes lanzados y 0 clinches. El concepto de torneo de súper moscas creado por el promotor Tom Loeffler ha producido grandes peleas entre los cuatro boxeadores, que participarán en el súper torneo de súper moscas del WBC. – Carlos Cuadras derrotó a Srisaket Sor Rungvisai y luego perdió por decisiones divididas muy cerradas contra González y Estrada. – Srisaket Sor Rungvisai perdió ante Cuadras, derrotó a González dos veces y ganó y perdió contra Estrada. – González perdió ante Srisaket dos veces, derrotó a Cuadras y ganó y perdió por decisión dividida contra Estrada; Estrada perdió ante González y Srisaket, y ha derrotado a Srisaket, Cuadras y González de forma consecutiva. Para administrar adecuadamente la división de peso súper mosca y atender las solicitudes al WBC, como se establece anteriormente, la Junta de Gobernadores del WBC consideró y votó a favor del Super Torneo de WBC Super Fly como una resolución general del estado de la división. El torneo se desarrollará como se establece a continuación. 1. Juan Francisco Estrada será designado boxeador franquicia del WBC. 2. La revancha Estrada v. González III ha sido aprobada. 3. Srisaket Sor Rungvisai peleará contra Carlos Cuadras por el campeonato mundial de peso supermosca del CMB. 4. Los ganadores de las peleas Estrada v. González y Srisaket v. Cuadras lucharán entre sí para determinar el único campeón mundial del WBC de la división de peso supermosca. Mthalane defenderá el título de la FIB el 30 de abril en Londres Boxeo de regreso en Ciudad de Mexico en Estrella TV

