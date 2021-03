Boxeo de regreso en Ciudad de Mexico en Estrella TV El boxeo está de regreso en la cadena Estrella TV con una transmisión mensual de “Boxeo EstrellaTV”. La primera entrega se lanza esta noche a las 10 pm ET / 9 pm CT. La transmisión de dos horas desde el Fit Center en la Ciudad de México será una pelea por el título mosca latino del CMB FECARBOX entre Adrián “Gato” Curiel (17-3, 5 KOs) y Cristian “El Chicharito” González (13-1, 5 KOs). . “Boxeo EstrellaTV” se transmitirá mensualmente desde la última noche del viernes hasta fines de 2021. La serie es producida por Producciones Deportivas y dirigida por Ricardo Maldonado Jr. WBC anuncia torneo superfly WBC ordena Kingry vs. Fortuna por titulo mundial ligero

