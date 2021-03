WBC ordena Kingry vs. Fortuna por titulo mundial ligero Después de una cuidadosa consideración e innumerables comunicaciones con todas las partes involucradas, el WBC ha confirmado el curso de acción para la división de peso ligero. Ryan García ganó el título interino del WBC y la posición obligatoria. Javier Fortuna tenía un contrato firmado para enfrentar a Linares pero la situacion del Covid evitó que sucediera y también se ganó un puesto obligatorio. Por la presente, el WBC ordena a Ryan García vs. Javier Fortuna por el campeonato interino de peso ligero del CMB y la posición obligatoria en la división. El período de libre negociación ha comenzado y si no se llega a un acuerdo se realizará una licitación el viernes 16 de abril. Thabiso-Tishchenko en eliminatoria de crucero del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.