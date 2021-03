Mthalane defenderá el título de la FIB el 30 de abril en Londres El campeón mundial de peso mosca de la FIB Moruti Mthalane (39-2, 28 KOs) defenderá contra Sunny Edwards (15-0, 4 KOs) en el Copper Box Arena de Londres el viernes 30 de abril, en vivo por ESPN + y BT Sport. La pelea de título de Edwards contra Mthalane representará la primera pelea de un nuevo acuerdo a largo plazo con el promotor del Salón de la Fama Frank Warren y Queensberry Promotions. El olímpico Michael Conlan (14-0, 8 KOs) brinda el apoyo principal en su primera pelea en peso súper gallo contra Ionut Baluta (14-2, 3 KOs). WBC anuncia torneo superfly

