WBC # 6 Torres derrota a Alejo en Ciudad de Mexico Armando “Ichiro Oseki” Torres (26-18, 19 KOs) ganó una decisión unánime de diez rounds sobre el dos veces retador del título mundial Juan “Pinky” Alejo (25-7-1, 14 KOs) ) el viernes por la noche en el famoso Blackberry Auditorium en la Ciudad de México. Buena pelea con ambos boxeadores teniendo sus momentos. Los combatientes se enfrentaron en el octavo round dejando a Torres con una herida sangrienta en el costado de la cabeza. Al final, los puntajes fueron 99-92, 98-93, 98-92. Carroll domina y detiene al ex campeón Quigg en Manchester Linares promete ser campeón nuevamente en 2020

