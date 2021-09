WBA programa dos subastas el 27 de septiembre Dado que no se alcanzaron acuerdos entre las partes durante el período de negociación libre de 30 días, la AMB ha programado dos subastas para el lunes 27 de septiembre. El presidente del Comité de Campeonatos de la AMB, Carlos Chávez, dirigirá las subastas, que se llevarán a cabo en la plataforma Zoom. Para la pelea obligatoria entre el campeón de peso mosca de la AMB, Artem Dalakian y el retador oficial Luis Concepción, la subasta mínima será de USD $ 80,000.00 con una división del 55% para Dalakian y 45% para Concepción. Para la pelea obligatoria entre el campeón súper pluma de la AMB Chris Colbert y el retador oficial Roger Gutierrez, la oferta mínima será de USD $ 120,000 con una división del 55% para Gutiérrez y 45% para Colbert. Concepción y Gutiérrez se convirtieron en retadores obligatorios cuando sus títulos interinos quedaron vacantes debido al plan de reducción de títulos mundiales de la AMB. Arum habla sobre el futuro Berlanga Resultados desde Aguascalientes

