Arum habla sobre el futuro Berlanga Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del Salón de la Fama Bob Arum cree que el clasificado AMB # 6, OMB # 7 súper mediano Edgar Berlanga (17-0, 16 KOs) podría ser el que eventualmente descarrile al campeón de peso súper mediano del CMB, AMB, OMB Canelo Alvarez (56-1-2, 38 KOs), pero todavía no. “No creo que nadie le gane a Canelo por ahora”, dijo Arum a SkySports. “Es así de bueno. Quizás en dos años o un año y medio, Berlanga [podría] ”. Arum dijo que Berlanga aparecerá próximamente en la cartelera de Fury-Wilder del 9 de octubre, luego el 11 de diciembre en la ciudad de Nueva York, y finalmente invadirá Puerto Rico a principios del próximo año. “Es un neoyorquino de origen puertorriqueño”, dijo Arum. “Peleará en Puerto Rico, donde es enormemente popular”. WBA programa dos subastas el 27 de septiembre

