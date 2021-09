Matchroom anuncia tres nuevos eventos Mikey-Martin, Whyte-Wallin y Parker-Chisora ​​ DAZN y Matchroom han anunciado tres noches de peleas premium para agregar a un calendario de peleas de otoño cada vez mayor, en vivo y en todo el mundo en DAZN: 16 de octubre: el ex campeón mundial de cuatro pesos Mikey García (40-1, 30 KOs) regresa a la acción contra el campeón europeo superligero Sandor Martin (38-2, 13 KOs) en Chukchansi Park en Fresno, CA. 30 de octubre: El campeón mundial interino de peso pesado del WBC, Dillian Whyte (28-2, 19 KOs) se enfrenta a Otto Wallin (21-1-0-1, 14 KOs) en el O2 de Londres. 18 de diciembre: los pesos pesados ​​Joseph Parker (29-2, 21 KOs) y Derek Chisora ​​(32-11, 23 KOs) tendrán su revancha en el AO Arena de Manchester. Los detalles completos de los eventos se darán a conocer pronto. Dos peleas por el título en la cartelera de Mikey-Martin Arum habla sobre el futuro Berlanga

