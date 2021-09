Dos peleas por el título en la cartelera de Mikey-Martin Cuando Mikey García regrese a la acción el 16 de octubre contra Sandor Martin en Chukchansi Park en Fresno, California, la cartelera no contará con una, sino dos peleas por el título mundial de peso mosca ligero. El rey de 108 libras de la OMB Elwin Soto (19-1 13 KOs) expone su corona ante Jonathan González (22-3-1 13 KOs) y el campeón de 108 libras de la AMB Esteban Bermudez (14-3-2 10 KOs) defiende su campeonato contra Jesse ‘Bam’ Rodríguez (13-0 9 KOs). Las entradas saldrán a la venta este 17 de septiembre y DAZN televisará en todo el mundo. Figueroa-Fulton el 27 de noviembre en Las Vegas Matchroom anuncia tres nuevos eventos

