Figueroa-Fulton el 27 de noviembre en Las Vegas Los invictos campeones mundiales de 122 libras están listos para un choque de unificación cuando el campeón del WBC, Brandon “Heartbreaker” Figueroa y el campeón de la OMB Stephen “Cool Boy Steph” Fulton Jr. pelearán en el evento principal de Showtime el sábado 27 de noviembre en el Park Theatre en Park MGM en Las Vegas. Figueroa y Fulton originalmente estaban programados para enfrentarse este sábado antes de que la pelea fuera aplazada debido a una prueba COVID-19 positiva para Figueroa. La transmisión también presenta al invicto contendiente de peso súper gallo Ra’eese Aleem luchando contra Eduardo Báez en el evento co-estelar de 10 asaltos. Al abrir la transmisión, el invicto contendiente de peso gallo en ascenso Gary Antonio Russell se enfrenta a Alejandro Barrios en un enfrentamiento de 10 asaltos. Los boletos comprados previamente serán aceptados para la fecha reprogramada sin necesidad de realizar ninguna acción. Para los titulares de boletos que no puedan asistir, se puede solicitar un reembolso por los boletos hasta el 17 de octubre de 2021. Una vez que se cierra la ventana de reembolso, todas las ventas son definitivas. El evento es promovido por TGB Promotions. WBA ordena el box-off de peso welter Dos peleas por el título en la cartelera de Mikey-Martin

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.