WBA ordena el box-off de peso welter La AMB inicia el paso a un solo campeón de peso welter con Ugas-Stanionis y James-Butaev

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) emitió una resolución ordenando un “Box-Off” en la división de peso welter, para tener un solo campeón. Yordenis Ugas defenderá su título ante Eimantas Stanionis y Jamal James hará lo propio ante Radzhab Butaev en la primera etapa. El plan de reducción de títulos de la WBA ha sido una prioridad para la organización y ha estado tratando de avanzar de muchas maneras. Este “Box-Off” resolverá la situación de las 147 libras con grandes combates entre los peleadores mejor clasificados y los ganadores de ambas peleas se enfrentarán antes de marzo para determinar el único campeón de peso welter de la AMB. Stanionis ocupa el primer lugar y, por lo tanto, es el retador obligatorio de Ugas, quien es el súper campeón de la AMB que derrotó a Manny Pacquiao en su pelea más reciente el 21 de agosto. La pelea debe tener lugar dentro de los 120 días posteriores a la emisión de la resolución el 15 de septiembre. . Por su parte, Butaev pasó a ser obligatorio para el título que ostentaba Jamal James tras la pelea contra Alexander Besputin en noviembre de 2019. En esa ocasión, Besputin dio positivo por sustancias prohibidas en las muestras A y B, por lo que la pelea fue declarada Sin Decisión y Butaev fue nombrado obligatorio para ese cinturón. La pelea entre Jamal James y Butaev debe tener lugar antes de noviembre de este año. La resolución contempla posibles lesiones o situaciones que puedan ocurrir en el camino, que podrían alterar los plazos que se resolverán de acuerdo con el reglamento de la AMB. Cabe mencionar que el título interino quedó vacante luego de la polémica pelea entre Gabriel Maestre y Mykal Fox. La AMB retiró el cinturón y le pidió a la comisión de Minnesota que declarara la pelea sin decisión. El organismo más antiguo del mundo continúa trabajando en su plan de reducción de títulos a pedido de los fanáticos y la prensa. La AMB cree que va en la dirección correcta y está haciendo todo lo posible para cumplir con el plan. Figueroa-Fulton el 27 de noviembre en Las Vegas

Top Boxing News

