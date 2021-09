Resultados desde Aguascalientes El peso súper welter Jesús Correa (14-0, 14 KOs) venció con un nocaut técnico en el sexto asalto a Jesús Acosta (15-4-1, 10 KOs) para reclamar el cinturón de la AMB Fedecaribe el miércoles por la noche en Aguascalientes, México. Correa derribó a su oponente en el primer asalto con un derechazo a la cabeza y desde entonces mostró su dominio en todo momento. En el sexto asalto, Correa aumentó su volumen de golpes y envió a Acosta a la lona nuevamente. Correa luego se abalanzó sobre Acosta y su despiadada andanada obligó a la esquina de Acosta a tirar la toalla. Karla Ramos (7-9, 2 KO) ganó el título de Fedelatin de la AMB al derrotar a la campeona mundial Liliana Palmera (29-14-3, 16 KOs) por decisión unánime en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 99-91, 100-91, 98-92. WBA programa dos subastas el 27 de septiembre Gary Shaw será el nuevo encargado de NABA de la AMB

