Gary Shaw será el nuevo encargado de NABA de la AMB La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) informó hoy a todos los promotores que todos los asuntos relacionados con la Asociación de Boxeo de América del Norte (NABA) serán administrados por Gary Shaw a partir del próximo mes. El ex presidente de la NABA, George Martinez, renunció a su cargo en octubre pasado y recientemente fue nombrado nuevo presidente del Comité de Clasificación de la FIB. Norteamérica es un área muy activa e importante para la WBA a lo largo de la historia, por eso la WBA está trabajando para restablecer las relaciones y poner a disposición de los promotores canales de comunicación efectivos a través del jefe de personal de la WBA, Gary Shaw. La WBA informó a los promotores, boxeadores y gerentes en América del Norte que las próximas clasificaciones, campeonatos y todo lo relacionado con el organismo regional se cargarán y publicarán en el sitio web de la WBA el 1 de octubre. Munguia peleará con Rosado antes de ir con Derevyanchenko

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.