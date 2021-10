WBA llama a subasta Wood-Conlan por título pluma El Comité de Campeonatos de la AMB ha pedido que la pelea por el título de peso pluma entre Leigh Wood y Michael Conlan vaya a la licitación el próximo lunes 1 de noviembre. La licitación había sido previamente programada para el 11 de octubre, pero ambos equipos solicitaron una extensión e incluso con ese plazo las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la pelea. La oferta mínima será de US $ 120.000 y el desembolso será del 55% para el campeón Wood y del 45% para el retador Conlan. La pelea obligatoria es parte del plan de reducción de títulos y el campeón de 126 libras tendrá que pelear contra Conlan, quien era el campeón interino antes de la vacante de todos estos cinturones. El ganador de la pelea debe enfrentar a Leo Santa Cruz, quien es el súper campeón de la división. Se pospone Barrera-Castillo en "Big Belt" en Houston Notas del campamento de Benavidez

