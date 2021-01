VIDEO: ¨Lo Mejor del WBC¨ en 2020 Aquí están los premios anuales “Lo mejor del WBC” para 2020 elegidos por la familia, amigos y fanáticos del boxeo del WBC: Nocaut del año

Alexander Povetkin vs.Dillian Whyte Pelea del año

Deontay Wilder vs.Tyson Fury 2 Pelea dramática del año

Jose Zepeda vs. Ivan Baranchyk Actuación del año

Teofimo Lopez vs.Vasiliy Lomachenko Regreso del año

Errol Spence Jr. Revelación del año

Isaac Cruz

Edgar Berlanga Boxeador del año

Saul Alvarez

Tyson Fury Prospecto del año

Sebastian Fundora

Gabriel Flores Jr. Nominaciones de mujeres Nocaut del año

Christina Hammer vs Sanna Turunen Pelea del año

Katie Taylor vs.Delfine Persoon 2 Pelea dramática del año

Savannah Marshall vs.Hannah Rankin Actuación del año

Jessica McCaskill vs.Cecilia Braekhus Regreso del año

Marlen Esparza Revelación del año

Yulihan Luna Boxeadora del año

Katie Taylor Prospecto femenino del año

Kim Clavel Nominaciones generales Entrenador del año

Eddy Reynoso

Derrick James Evento del año

Tyson Fury vs.Deontay Wilder 2

