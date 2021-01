Rakhimov-Diaz continua programada para Febrero 13 en LA El prospecto Ruso Shavkata Rakhimova podría enfrentar al Americano campeón mundial de peso ligero de la FIB, Joseph Diaz (31-1, 15KOs) el próximo 13 de febrero en el Fantasy Springs Casino, Indio en California. Rakhimov tendría una prueba con resultado positivo para el coronavirus pero se ha podido conocer que Rakhimov ya pasó dos pruebas negativas. Rakhimov deberá tener una prueba aproximadamente una semana antes de la pelea y otra prueba a su llegada. Rakhimov reside en los Estados Unidos y entrena con el legendario Freddie Roach Hall en Los Ángeles. VIDEO: ¨Lo Mejor del WBC¨ en 2020

