Valenzuela vence al "Pitbull¨ Cruz por el título AMB en Los Ángeles Por. Gabriel F. Cordero En un combate entre mexicanos por campeonato mundial, el peso superligero número 5 de la AMB, José "El Rayo" Valenzuela (14-2, 9 KOs), derrotó y destronó al favorito campeón mundial de la AMB, Isaac "Pitbull" Cruz (26-3-1, 18 KOs), por decisión dividida en doce asaltos el sábado por la noche en el estadio BMO de Los Ángeles. Cruz presionó, pero Valenzuela tuvo éxito superando a Cruz desde afuera. Las puntuaciones fueron 116-112, 116-112 Valenzuela, 115-113 Cruz. Cruz entregó el título en su primera defensa del título mundial. La pelea fue muy cerrada de principio a fin y tuvo como gran favorito para los fanáticos al Pitbull Cruz pero nunca pudo imponer un claro control a lo largo de la pelea y Cruz no logró superar a Valenzuela y terminó quedándose sin el campeonato mundial.

