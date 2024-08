Bakole vence por KOs a “Real Big Baby” Anderson en Los Ángeles Por. Gabriel F. Cordero El peso pesado número 1 de la WBA, número 6 del WBC, número 11 de la WBO y número 14 de la IBF, Martin Bakole (21-1, 16 KOs), terminó el reinado invicto del número 4 de la WBO, número 5 del WBC, número 5 de la IBF y número 13 de la WBA, Jared “Real Big Baby” Anderson (17-1, 15 KOs), con un impresionante nocaut en el quinto asalto el sábado por la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles. Bakole derribó a Anderson en el primer asalto y luego lo derribó dos veces en el quinto asalto, lo que llevó a que el árbitro detuviera la pelea a los 2:07. Valenzuela vence al "Pitbull¨ Cruz por el título AMB en Los Ángeles David Morrell Jr es nuevo campeon semipesado de la AMB Like this: Like Loading...

