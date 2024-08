David Morrell Jr es nuevo campeon semipesado de la AMB Por. Gabriel F. Cordero En el duelo por el título de peso semipesado “REGULAR” de la AMB, el invicto cubano David Morrell (11-0, 9 KOs) derrotó a Radivoje “Hot Rod” Kalajdzic (29-3, 21 KOs) por decisión unánime en doce asaltos con puntajes de 117-111, 117-111, 118-110 en el Estadio BMO en Los Ángeles, California. Kalajdzic estuvo fuerte sobre el ring y soportó los 12 rounds en pie, defendiéndose con una buena pegada. Para Morrell Jr era su primera pelea en el peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras haber sido campeon mundial supermediano en sus primeros 10 triunfos sin derrotas y nueve nocauts consecutivos. Bakole vence por KOs a "Real Big Baby" Anderson en Los Ángeles Ruiz-Miller terminan en dudoso empate técnico en 12 rounds Like this: Like Loading...

