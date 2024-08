Ruiz-Miller terminan en dudoso empate técnico en 12 rounds Por. Gabriel F. Cordero Marcando en el pesaje 305 libras Jarrell “Big Baby” Miller (26-1-2, 22 KOs) y el ex campeón unificado de peso pesado Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KOs) combatieron hasta llegar a un empate técnico en doce asaltos

el sábado por la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles. Ruiz ganó los primeros asaltos con la velocidad de sus manos, pero Miller dio vuelta la situación a mitad de camino y derribó a Ruiz el resto del camino. La decisión de los jueces fue: 116-112 para Miller, 114-114, 114-114 y el mexicano fue abucheado por gran parte del público tras el resultado. Ruiz mostró al público y a Miller su mano derecha lesionada diciendo que en esas condiciones la tenía desde la mitad del combate. David Morrell Jr es nuevo campeon semipesado de la AMB Resultados desde la Ciudad de México Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.