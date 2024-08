Resultados desde la Ciudad de México Por. Gabriel F. Cordero El peso súper pluma Jorge ‘Kan’ Mata (19-2-2, 13 KOs) derrotó por decisión unánime a su compatriota Rafael ‘Panadero’ Rosas (19-7-2, 11 KOs) en un combate a diez asaltos el viernes por la noche en el Lienzo Charro de Oceanía en la Ciudad de México. Mata tuvo el control durante toda la pelea, avanzando y conectando muchos jabs y ganchos. En el quinto round, llamaron al médico del ring para que revisara un corte sobre la ceja derecha de Rosas, pero lo consideró apto para continuar. El ritmo disminuyó un poco en los siguientes rounds. Tanto es así que en el séptimo round el árbitro les dijo a ambos peleadores que lanzaran golpes. En el octavo round, el corte de Rosas empeoró, pero el médico del ring nuevamente lo consideró apto para continuar. El ritmo continuó con Mata en control hasta la campana final. No se anunció ninguna puntuación oficial. Ruiz-Miller terminan en dudoso empate técnico en 12 rounds Legendario Nacho Beristain Cumple 85 años Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.