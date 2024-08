Legendario Nacho Beristain Cumple 85 años Por.Gabriel F. Cordero Ignacio “Nacho” Beristáin nació en Actopan pero creció en Xalapa ambos pueblos en Veracruz, Mexico el 31 de julio de 1939 y desde su juventud estuvo en el boxeo como aficionado en la división de peso mosca y tiene cerca de 65 años como entrenador de boxeo. A los 15 años llego a la ciudad de Mexico (Antiguo Distrito Federal) y cerca de los 20 años empezó su recorrido como entrenador y en ese lapso es asistente del reconocido entrenador Adolfo “Negro” Pérez y llego a las filas de aficionados con las cuales lideró los equipos de boxeo amateur de México con múltiples victorias en los Juegos Olímpicos logrando 6 medallas entre 1968 y 1980. Su primer campeón profesional fue poseedor del título en dos divisiones y Salón de la Fama, Daniel Zaragoza para luego seguir con Gilberto Roman, Victor Rabanales, Juan Manuel y Rafael Márquez, Ricardo “Finito” López, Juan Carlos Salgado, Abner Mares, Jhonny Gonzalez, Rey Vargas, Yessica Chavez y Humberto “Chiquita” González entre muchos otros. En 2010, Beristáin se convirtió en miembro del Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York junto con los legendarios Julio César Chávez, Mike Tyson y el actor Sylvester Stallone y en 2016, fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Aun a sus 85 años de edad se levanta a las 4 de la madrugada, llega super temprano al icónico Gimnasio Romanza en Resinas, Iztacalco y tiene tiempo para entrenar cerca de 40 boxeadores diarios, cerca de las 2 de la tarde parte a su casa a unos 8 kilómetros del Gimnasio, luego en la tarde corre cerca de 6 kilómetros en una caminadora y si llamas a las 8 de la noche ya esta durmiendo. Muchas Felicidades a un gran Maestro , Padre y Amigo. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La noche negra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.