Round 12 con Mauricio Sulaimán: La noche negra Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán El boxeo es un deporte milenario, existe por naturaleza humana inicialmente para establecer supremacía entre los líderes de las tribus. Existen rastros, en la gran mayoría de las civilizaciones de la historia de la humanidad, desde Roma, Mesopotamia, Egipto y hasta Fenicia, Creta y Grecia, así como todo desapareció en la Edad Media, pero resurgió en Inglaterra en 1681. Sin embargo, el país que formó las olimpiadas originales, fue Grecia y también los Juegos Olímpicos modernos, desde 1904. Por más de 300 años, en realidad las reglas fueron mínimas, y no fue hasta la creación del CMB, en 1963, que se implementaron una buena cantidad, en el área médica. La base de este deporte es que está estructurado por divisiones correspondientes al peso. Originalmente eran ocho (de peso mosca al completo). El peso ha sido el eterno enemigo del boxeador. Por lo mismo, debería de ser la máxima prioridad para todos, pero la triste realidad es que sólo el peleador y su entrenador son quienes lo manejan. El boxeador es capaz de hacer cualquier cosa con tal de subirse al ring a ganarse la vida; puede pelear 15, 20 o 50 rounds, hacerlo sin guantes, reglas, porque así fue en sus inicios. Es por eso que existe el WBC, que junto con las comisiones de boxeo locales, imponen reglas y protocolos que los protejan, inclusive, de ellos mismos. Pero regreso al tema del pesaje, siempre ha sido un tema delicado. Con ocho categorías, la diferencia entre una y otra era de varios kilogramos, y por lo tanto, los púgiles tenían que hacer grandes sacrificios para mantenerse en el peso inferior, ya que subir a la siguiente división significaba dar mucha ventaja. El adorado Raúl Ratón Macías siempre contaba cómo su estómago se redujo tanto que nunca logró comer normalmente, pese a retirarse del boxeo a los 22 años de edad. Su alimentación, por años, fue basada en agua, huevo, lechuga y, ocasionalmente, una pechuga de pollo. Uno de los grandes logros del WBC fue la introducción de las divisiones intermedias, de las ocho originales, ya son 18: paja, minimosca, mosca, supermosca, gallo, supergallo, pluma, superpluma, ligero, superligero, welter, superwelter, medio, supermedio, semicompleto, crucero, brider y completo. Otro gran cambio fue el pesaje oficial, que se lleva a cabo un día antes, y no tan sólo seis horas antes de la pelea. Así, el peleador puede rehidratarse, regenerar líquido encefálico y… ¡dormir! Antes no dormían por la angustia de esperar a dar el peso, y las molestias de la deshidratación. El WBC tiene como regla que el campeón y su retador deben presentar sus pesajes 30, 14 y siete días antes de la pelea, de esa manera se monitorea que estén bajando gradualmente. Sin embargo, ayudaría mucho que todos tuvieran que hacerse estos pesajes previos, inclusive, los peleadores de cuatro, seis, ocho y 10 rounds. El WBC introdujo la app BoxMed este 2024, y será una de las grandes herramientas que ayudará mucho con el proceso del cuidado del peso. Lo que es altamente preocupante es que hoy sigue existiendo un grave problema con diversos métodos para bajar de peso. La noche negra es como se le conoce en el bajo mundo a quienes practican técnicas, que llevan al límite al ser humano, y ponen en alto riesgo a la integridad física del peleador, y sin que ellos lo sepan. No conozco los detalles, pero tras ver lo sucedido con el mexicano Jonathan Rodríguez, en Tokio, me daré a la tarea de investigar a fondo. El principio en el que se basan los tramposos que enseñan a los boxeadores a someterse a este sistema es engañar al cuerpo, y generar una reacción que va en contra de lo normal, y así reducir una gran cantidad de kilos en pocas horas. La noche negra es un infierno, según quienes lo han vivido, pues es un sufrimiento irreal, como una ruleta rusa. Son horas de sufrimiento, a cambio de un par de meses de una preparación más relajada, sin el proceso normal de bajar peso gradualmente de manera sana. Algo que he escuchado es tomar varios litros de agua alcalina, que genera una reacción en el cuerpo, donde se saca todo. Varias horas en una tina con agua caliente para sudar al máximo entre otras más. Pero resulta que ha crecido tanto ésta práctica que ya hay resultados adversos. Ya son varios que tienen que ser hospitalizados, y se han cancelado los combates; otros que ya no pueden bajar ni un gramo, por lo tanto no dan el peso oficial; inclusive, tampoco las mujeres lo han dado, lo que antes nunca sucedía. Lanzaremos una campaña agresiva de concientización sobre los peligros de no hacer las cosas bien, de tratar de cortar esquinas, de hacer caso a personas oportunistas sin escrúpulos que engañan a su presa, disfrazados de abuelita mientras que en realidad son lobos del mal. ¿Sabías Que…?

El boxeo de la época moderna resurgió en Inglaterra (1681), cuando el Duque de Albemarle organizó un combate entre su mayordomo y su carnicero para entretener a los invitados, quienes cruzaron apuestas. Anécdota de hoy

Mi papá siempre recordaba con gran alegría el haber asistido a los Juegos Olímpicos de México 68. “Nunca jamás he vivido un momento como aquel en el que El Tibio (Felipe Muñoz) ganó la medalla de oro en la Alberca Olímpica. El escándalo en los últimos 50 metros fue un volcán en erupción; el público estalló en júbilo como nunca antes vi”. Don José celebró los triunfos de México siempre; un enamorado y un orgulloso aficionado de cualquier atleta que salió a representar a nuestro país. Agradezco sus comentarios en [email protected] FIB ordena pelea Scull-Shishkin tras despojar al Canelo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.