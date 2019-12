Valdez y Frampton victoriosos en Las Vegas Fotos: Mikey Williams / Top Rank En su debut en el peso súper pluma, el ex campeón mundial de peso pluma Oscar Valdez (27-0, 21 KOs) logro un triunfo con un TKO más difícil de lo esperado en el séptimo round sobre Adam “Blunose” López (13-2, 6 KOs) el sábado por la noche en el Chelsea dentro del cosmopolita de Las Vegas.



López sorprendió a todos cuando dejó caer a Valdez en el segundo round con un gancho izquierdo y luego le dio a Valdez todo lo que podía manejar. Valdez finalmente llegó a López y lo envio a la lona en el round siete. López superó el conteo, pero después de que Valdez conectó otro golpe, el combate fue rápidamente detenido por el árbitro Russell Mora. El tiempo era 2:53. El combate fue sancionado como eliminatoria del WBC para desafiar al campeón mundial de las 130 libras del WBC, Miguel Berchelt. En el momento de la detención, López estaba adelante en la tarjeta de Max De Luca 57-56. El juez Glenn Feldman tenia a Valdez 57-56. El juez Dave Moretti tenia a Valdez 58-55. El ex campeón de dos divisiones Carl "The Jackal" Frampton (27-2, 15 KOs) dominó a Tyler McCreary (16-1-1, 7 KOs) en diez rounds. Frampton golpeo constantemente a McCreary en el cuerpo. McCreary cayó de un disparo al cuerpo en el sexto round. Frampton derribó a McCreary nuevamente con golpes al cuerpo en el noveno round. Las puntuaciones fueron 100-88 en todas las tarjetas. Frampton puede estar en línea para enfrentar al campeón de 130 libras de la OMB, Jamel Herring.

