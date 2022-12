Unificación WBC-WBA de Clavel-Plata es reprogramada El campeonato mundial femenino de unificación de peso minimosca entre la campeona WBC Kim Clavel (16-0, 3 KOs) y la campeona AMB Yesica Nery Plata (28-2, 3 KOs), está confirmado y se llevará a cabo el viernes 13 de enero de 2023, a las Coloque Bell en Laval, Quebec, Canadá. Clavel, que pelea fuera de Montreal, está completamente recuperada de la gripe y la fiebre que la derribaron unos días antes de su pelea originalmente programada para el 1 de diciembre. Reanudó los entrenamientos la semana pasada. El invicto superligero Mazlum Akdeniz (17-0, 8 KOs) defenderá su cinturón WBC Continental Americas contra Cristian Bielma (19-4-2, 7 KOs) en la co-estelar. Sampson Boxing y David Benavidez continuan juntos Dalakian defenderá en la co-estelar de Beterbiev-Yarde Like this: Like Loading...

