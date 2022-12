Sampson Boxing y David Benavidez continuan juntos Por. Gabriel F. Cordero El campeón interino de peso súper mediano del WBC, David “El Bandera Roja” Benavidez (26-0, 23 KOs) ha renovado nuevamente su acuerdo promocional exclusivo de varios años con Sampson Lewkowicz/Sampson Boxing. Benavidez se enfrentará al ex campeón de la FIB Caleb ‘Sweethhands’ Plant en una eliminatoria final por el título de las 168 libras del WBC en marzo para decidir el mandato para el campeón mundial Canelo Alvarez. Benavidez, que actualmente está entrenando para el partido, dice que está feliz de continuar su relación promocional con Lewkowicz. “Me siento muy bien al volver a firmar con Sampson”, dijo durante un descanso. “Estoy feliz de continuar con él y muy agradecido por su ayuda para construir mi carrera desde casi el principio”. Sampson Lewkowicz se ha fortalecido como el mejor representante de boxeadores en América y es un frecuente administrador de las carreras de muchos latinoamericanos que ven en Lewkowicz un gran protector de sus carreras dentro y fuera del ring. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Entre bastidores en el boxeo Unificación WBC-WBA de Clavel-Plata es reprogramada Like this: Like Loading...

