Dalakian defenderá en la co-estelar de Beterbiev-Yarde Un choque por el título mundial entre el campeón de peso mosca de la AMB Artem Dalakian (21-0, 15 KOs) y el invicto David Jiminez (12-0, 9 KOs) será la co-estelar en apoyo del próximo éxito de taquilla de Artur Beterbiev-Anthony Yarde en el OVO Arena en Londres el 28 de enero, en vivo por ESPN en los EE. UU. y BT Sport en el Reino Unido Dalakian, de 35 años, ganó su título mundial en febrero de 2018 con una victoria por puntos sobre Brian Viloria y posteriormente realizó cinco defensas exitosas. Jiménez, de 30 años, ganó previamente el título mundial de peso mosca WBA Gold. También en el proyecto de ley y en la acción por el título contra oponentes que se confirmarán en breve, el peso semipesado Karol Itauma (9-0, 7 KOs) luchará por su primer cinturón profesional con el título internacional del CMB en juego y, también en semipesado, Willy Hutchinson (15-1, 11 KOs) luchará por el campeonato Intercontinental de la OMB. Unificación WBC-WBA de Clavel-Plata es reprogramada Entrega de premios en el Centenario de la AMB

