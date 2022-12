Entrega de premios en el Centenario de la AMB Por Boxing Bob Newman No fue el banquete oficial de premios, pero el día 3 de la convención del Centenario de la AMB tuvo una cena más informal con algunos premios que se pasaron por alto la noche anterior. El presidente Mendoza honró al periodista argentino de boxeo Carlos Irusta por su compromiso de por vida con el deporte del boxeo en su tierra natal. El promotor Marshall Kauffman también fue reconocido, al igual que el primer campeón súper mediano de Puerto Rico, Manny Siaca, Jr. Luego hubo algo de diversión cuando a varios de los campeones presentes se les presentaron caricaturas enmarcadas de ellos mismos, lo que provocó risas no solo de Mendoza y la multitud, sino también de los propios campeones. Se había mencionado anteriormente durante la cobertura de esta convención que un cinturón antiguo de la AMB perteneciente a Eddie Mustafa Muhammad había aparecido en manos de Grant Elvis Phillips. Ese cinturón fue llevado al escenario por Phillips y su propietario, el propio Eddie Mustafa, fue llamado al escenario donde Bernard Hopkins le entregó el cinturón del Centenario de la AMB. Esto provocó la reacción más ruidosa de la noche. Muhammad declaró que la AMB no le debía nada pero que, de hecho, le debe todo a la AMB. El presidente Mendoza reiteró que la asociación trabajará para hacer réplicas de ese cinturón de 1980, el primero que tuvo la organización desde la década de 1920. Se cree que solo tres de esos cinturones rojos originales fueron otorgados a los campeones Thomas Hearns, Aaron Pryor y Muhammad en ese momento, antes del cambio a la versión original del actual cinturón negro y dorado. Dalakian defenderá en la co-estelar de Beterbiev-Yarde Seminario de Jueces de la Convención del Centenario de la AMB Like this: Like Loading...

