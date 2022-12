Seminario de Jueces de la Convención del Centenario de la AMB Por Boxing Bob Newman El Seminario de Jueces comenzó a las 2 pm, dirigido por Raul Caiz, Sr., Raul Caiz, Jr., Luis Pabon, Jose Torres, Octavio Rodriguez y Gustavo Padilla. Los conceptos iniciales se referían a los hábitos y características necesarios para juzgar una pelea: Conozca las reglas.

Estar 100% preparado el día de la pelea.

Deja atrás tus problemas cuando salgas de tu casa para dirigirte a la pelea.

Se hizo hincapié al máximo en mantenerse alejado de todos los aspectos de las redes sociales. “No leas sobre la pelea o sus participantes antes de tiempo. Puede envenenar tu mente, influyéndola”. Luego se examinaron los métodos de puntuación. “Cerrar 10-9”, “Moderado 10-9” y “Decisivo 10-9”, así como “Extremadamente Decisivo 10-8” sin derribo son conceptos adoptados por la AMB. Los criterios para la puntuación se enumeran como: Eficacia

Agresividad efectiva

Defensa

Generalato del anillo

deportividad Tras una pausa para el café, se llevó a cabo el habitual ejercicio de puntuación de rondas en vídeo. Se mostraron algunas rondas decisivas en las que un luchador fue completamente dominado, lo que llevó a algunos a anotar 10-8, sin una caída. Esto provocó un animado debate entre el panel y la asamblea que emitía sus votos. Curiosamente, asistieron varios jueces que realmente juzgaron las rondas/peleas que se estaban viendo. El juez Steve Weisfeld en realidad intervino sobre cómo él estaba en minoría en la noche de la pelea al anotar esa round en particular 10-8. Entrega de premios en el Centenario de la AMB Conferencia de prensa virtual de Charlo-Tszyu Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.