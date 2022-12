El indiscutible campeón mundial de peso súper welter Jermell Charlo y el invicto contendiente número 1 de la OMB, Tim Tszyu, anticiparon su muy esperado enfrentamiento durante una conferencia de prensa virtual que se puso irritable el martes antes de pelear en vivo en Showtime el 28 de enero desde el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. .

Jermell Charlo: “No subestimo a nadie, pero Tim Tszyu no tiene el mismo calibre que yo. Su padre ha hecho cosas en el boxeo, pero mi pedigrí es sólido. Mi pedigrí está probado y ha estado destinado durante muchos años”.

Tim Tszyu: “Va a haber un nuevo rey de la división el 28 de enero. Puedo prometer acción sin parar. Mantén esos cinturones relucientes porque vengo a agarrarlos”.

JERMELL CHARLO

“Estoy emocionado de estar en el ring. Así alimento a mi familia y he hecho cosas importantes en este deporte. Puedo elegir a quién quiero, pero quiero desafiarme a mí mismo. Con cada pelea me acerco al plato para desafiarme a mí mismo, no a mis oponentes. Todos saben lo que hago y saben lo que subo al ring para hacer. Es una situación de ‘no parpadear’. Eso es lo que soy.

“Sabía que una vez que llegara a este punto de mi vida, no me enfrentaría a nada más que a muchachos de primer nivel. Eso es todo lo que quiero. No subestimo a nadie, pero Tim Tszyu no tiene el mismo calibre que yo. Su padre ha hecho cosas en el boxeo, pero mi pedigrí es fuerte. Mi pedigrí está probado y ha sido destinado por muchos años.

“Tszyu es joven y tiene hambre, pero yo también soy joven y tengo hambre. Estoy en el mejor momento de mi vida y voy a desafiarme a mí mismo el 28 de enero.

“Estoy agradecido por mi experiencia en el ring y en la vida. Cada peleador se sube al ring para dar la actuación de su vida. Si me ha estudiado, sabría que soy un peleador diferente en cada pelea. Sé cómo ajustarlos y hacerlos con precisión. Cuido mi cerebro, mi cuerpo y mi mente. Es importante para mí.

“Lo que poseo es innegable. Soy muy humilde al final del día porque todos venimos a ganar. Hay mucho respeto por cualquier boxeador que entra en ese ring. Pero soy diferente. Soy diferente a cualquier otra persona en la lista de libra por libra. Todavía no recibo el respeto que merezco, pero no me preocupo por eso. Mantengo esa misma energía.

“Estoy en mi negocio. no soy arrogante He pasado por lecciones de humildad de las que él no sabe nada. No me preocupa nada de lo que dice.

“La gente viene a verme porque estoy entreteniendo. Soy quien soy. Me partí el culo toda la vida. Yo no acabo de empezar esto. Estoy más dedicado ahora que nunca. Me gusta cuando mis oponentes hablan, porque he podido callar a mucha gente.

“Nadie está listo para mí en mi división. Todos están entrenando y dicen que están listos. Solo vamos a entrar y entretener a la gente.

“Puedo quedarme en esta división durante toda mi carrera. No puedo predecir el futuro, pero estoy listo para hacerlo tan rápido como ustedes estén listos para verlo. Hago este peso fácilmente. El boxeo es un estilo de vida para mí. Vamos a disfrutarlo más tarde.

“Cada pelea es una pelea heredada para mí. Me mantengo firme en eso. Tengo un buen equipo y un gran sistema de apoyo. He estado en competencia desde que nací y crecí con mi hermano gemelo. Soy de un género diferente”.

TIM TSZYU

“Va a haber un nuevo rey de la división el 28 de enero. Puedo prometer acción sin parar. Mantén esos cinturones relucientes porque vengo a agarrarlos.

“Esta pelea me ha costado mucho tiempo. He estado persiguiendo esto, así que me alegro de que finalmente haya llegado. Estoy emocionado de tener esta oportunidad. Navidad y todo eso no importa ahora. Solo hay una tarea en mente. Vine a América con un propósito. No solo venir aquí para la pelea. Mi plan es para la victoria. Vine aquí para adaptarme un poco antes y estaré 100 por ciento listo el 28 de enero.

“Cuando me dijeron por primera vez sobre la fecha, no me di cuenta de que era la misma fecha en que mi padre peleó por su primer título mundial. No suelo creer en el destino. Creo que el destino y el destino es algo por lo que tienes que trabajar. Para mí, siento que no importa el linaje. Se trata de lo que tú mismo pones en ello. He estado observando esta pelea durante dos años. Ha estado en el fondo de mi mente y he estado estudiándolo y obsesionándome con él. He estado presionando mucho para esto. Esta es la prueba que necesito en mi carrera. Esto es todo para mí, matar o ser asesinado.

“Tan pronto como caí contra Terrell Gausha, dominé el resto de la pelea. Terrell Gausha no es un vagabundo. No lo encontraron de la nada. Es un oponente talentoso que fue a los Juegos Olímpicos y tuvo una gran carrera. Tyson Fury ha caído. Algunas personas bajan y vuelven a subir. De eso se trata. Lo que sea que la vida te depare, solo vuelve a levantarte. Esa ha sido mi mentalidad.

“Sí, mi padre asistirá a la pelea. Será bueno. No ha estado en ninguna de mis peleas por razones logísticas desde mi primera pelea. Tener gente que ha estado allí y ha hecho eso, trae una energía genial.

“No estoy aquí para un concurso de debate para decir quién va a ganar y cómo lo voy a ganar. Esto no es debatir para mí. Solo tengo que demostrarlo en el ring. Eso es todo. Es bastante simple. También poseo muchas habilidades, así que eso es todo lo que se necesita. 28 de enero, lo mostraremos.

“Esta es la prueba más dura que existe. Jermell es el rey de la división. Este es el punto de referencia. Pero si quieres ser grande, tienes que hacer grandes cosas y esto es parte de ello.

“Esta pelea me parece normal. Por supuesto, la ocasión va a ser grande. No hay nada más grande que indiscutible. Es como el Super Bowl o las Finales de la NBA. Soy agradable y relajado. Lo estoy tomando día a día, pero para mí es como cualquier otra pelea.

“En Australia, era como si yo fuera un pez grande en un estanque pequeño. Ahora, es completamente diferente aquí en los EE. UU. Es hundirse o nadar ahora. Estás en el gran océano y aquí es donde todo importa.

“Solo quiero inspirar a tantas personas como me sea posible a través del boxeo. Recibimos mucha atención y mucha gente sintoniza, así que si puedes convertir eso en una energía positiva y cambiar sus vidas, eso es lo principal”.