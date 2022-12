Boxeo en Ontario, Canadá el 11 de febrero Dan Otter (Three Lions Promotions) presentará un evento el 11 de febrero en Hamilton, Ontario, Canadá, encabezado por el ex retador al título mundial y actual contendiente WBC #9 Ryan Rozicki (16-1, 15 KOs) contra Arturs Gorlov (10-2 -1, 8 KOs) de Lativia. Rozicki viene de una paliza en el primer asalto contra el reemplazo de último minuto Mario Aguilar (22-9, 18 KOs) de México a principios de este mes. Se espera que reciba un desafío mucho más duro por parte de Gorlov, de casi 6’5, que nunca ha sido detenido como profesional. También aparece en la cartelera el campeón de peso ligero juvenil del CMB, Pedro Bernal (10-1-2, 3KOs), quien se enfrentará al canadiense Paul Ispas (4-1-3, 1 KO) en un combate programado a diez asaltos. Además, el súper mediano John Michael Bianco (4-0, 2 KOs) regresará a Hamilton, donde tuvo su debut profesional hace menos de nueve meses contra un oponente por confirmar. “JM [John Michael] Bianco ha tenido un comienzo sobresaliente en su carrera, yendo en contra de la norma y en lugar de rellenar las primeras peleas, comenzamos desde el principio, haciendo que cada pelea fuera significativa. Su pedigrí de aficionado le dio la confianza y el conocimiento que se necesitaban para tomar y ganar este tipo de peleas tan temprano en su carrera y se ha adaptado extremadamente bien a los profesionales”, dijo Otter. Completan la cartelera la nativa Carolyn Redmond (5-1, 3 KO), Jake Daoust (4-1, 3 KO), Triston Brookes (2-0, 2 KO), Stefan Dronjak (2-0, 1 KO) y El nuevo fichaje de Three Lions, el ex atleta olímpico Reda Benbaziz (1-0, 1 KO) de Argelia contra Dylan Rushton (2-8-3) de Canadá. Conferencia de prensa virtual de Charlo-Tszyu AMB volverá a clasificar a los boxeadores Rusos Like this: Like Loading...

