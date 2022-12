AMB volverá a clasificar a los boxeadores Rusos Por Boxing Bob Newman Después de reunirse en relación con los fuertes comentarios hechos por el ex campeón de peso welter de la AMB, Paulie Malignaggi, con respecto a la expulsión de los boxeadores rusos de las clasificaciones, la AMB ha decidido reincorporar a los boxeadores rusos y bielorrusos en sus clasificaciones. Mientras estos combatientes no estén involucrados en la guerra contra Ucrania y no apoyen abiertamente la guerra, pueden ser clasificados. Al comienzo de la guerra, la AMB votó para No nocalificar a los boxeadores rusos o bielorrusos, ni sancionar las peleas de la AMB en esos países. Boxeo en Ontario, Canadá el 11 de febrero Niyomtrong-Rosa por título AMB será en Tailandia Like this: Like Loading...

